صربيا تعيد فرض الإغلاق بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا

2020/07/08 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيد صربيا فرض حظر التجول في نهاية الأسبوع في إطار تصديها لتفش “مقلق” جديد لوباء كوفيد-19، وفق ما أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش الثلاثاء.ويأتي قرار إعادة فرض حظر التجول في نهاية الأسبوع بعد تسجيل 13 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي للوفيات في البلاد التي تعد سبعة ملايين نسمة وسجّلت أكثر من […]

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