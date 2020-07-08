2020/07/08 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، إطلاق المنصة إلكترونية خاصة بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي. وقال الركابي في تصريح، إن “الوزارة أطلقت المنصة الإلكترونية الخاصة بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والتي ستحدد أعداد العاملين في شركات القطاع الخاص”، مبيناً أن المنصة “ستمكنهم من دفع مابذمتهم من استحقاقات مالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي عن طريق ملف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يطلق منصة إلكترونية في دائرة التقاعد للقضاء على الفساد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يطلق منصة إلكترونية في دائرة التقاعد للقضاء على الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).