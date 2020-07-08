رجاء الجدّاوي … الجميلةُ التي غادرت - فاطمة ناعوت

2020/07/08 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت في كلّ مكالمة تليفونية أُجريها معها طوالَ فترة العزل الصحيّ بالإسماعيلية، كانت تبادرُني بالسؤال عن صحتي وصحة زوجي وأولادي، وتوصينا بالحذر من الفيروس، وتُكلّفني بأن أُحذِّرَ الناسَ بحسم وقسوة في مقالاتي ولقاءاتي التليفزيونية.



كلُّ هذا قبل حتى أن تسمحَ لي بسؤالها عن صحتها وتطوّر المرض، وأمنيات الشفاء.



كانت تحمدُ اللهَ كثيرًا على أي تحسّن طفيف يطرأ؛ وتدعو للناس جميعًا بالشفاء والعافية.



ولا أنسى مكا ......





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