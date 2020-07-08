جميل الشمري.. “جزار الناصرية” الذي افلت من المذكرة الى الامرة

2020/07/08 | 09:20 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

شكل إعلان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في ساعة متأخرة من ليلة امس الثلا...

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