الطائي: البرلمان غير راضٍ على سياسية الكاظمي وقد يسحب البساط عنه في الايام المقبلة

2020/07/08 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين المحلل السياسي صباح الطائي، ان الملاحظ في معظم تصريحات النواب عدم رضاهم على سياسة الكاظمي واساليبه في ادارة البلد، فضلا عن السخط الشعبي من قراراته، وهو ماسيقود الى سحب البساط عنه في الايام المقبلة.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “بعض الاحزاب بدأت تتهيأ للسباق الانتخابي وسط انتقاد كبير للسياسة التي اتبعها الكاظمي […]

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