2020/07/08 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شكل إعلان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في ساعة متأخرة من ليلة امس الثلاثاء عن إحالة الفريق الركن جميل الشمري المتهم الرئيسي بقمع التظاهرات في الناصرية الى امرة وزارة الدفاع صدمة للرأي العام خصوصا انها جاءت بعد مرور 24 ساعة على اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي توعدت الحكومة بالكشف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جميل الشمري.. “جزار الناصرية” الذي افلت من المذكرة الى الامرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جميل الشمري.. “جزار الناصرية” الذي افلت من المذكرة الى الامرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).