وزير الاتصالات يطرح تحديًا “واثقًا”: بعد 6 أشهر.. اما تحسن خدمة الانترنت او الاستقالة

2020/07/08 | 09:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعهد وزير الاتصالات اركان شهاب، بتقديم الاستقالة من منصبه في حالة عدم تحسن خدمة الانترنت مطلع العام المقبل.وقال شهاب في تصريح صحفي: “اتعهد بتقديم استقالتي في حالة عدم تحسن خدمة الانترنت مطلع العام المقبل”، مبينا ان “العراق اليوم يتجاوز حاجز ال 100 لمدا لتجهيز سعات الانترنيت”.واضاف، ان “وزارة الاتصالات تتعهد بالقضاء على […]

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