الإدارة الأميركية تمنح 14.1 مليار يورو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

2020/07/08 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة دونالد ترامب الثلاثاء أنها منحت 1,6 مليار دولار (14.1 مليار يورو) لمختبر التكنولوجيا الحيوية الأميركي نوفافاكس لتطوير مشروع لقاح ضد كوفيد-19، ما يضمن أفضلية الولايات المتحدة في الحصول على أول 100 مليون جرعة في حال ثبتت فعاليته.وأطلقت الإدارة الأميركية عملية “وارب سبيد” (فائقة السرعة) لمحاولة إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح بحلول […]

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