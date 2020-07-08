المالية النيابية غاضبة من تجديد الحكومة لاجازات شركات الهاتف النقال

2020/07/08 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغرب عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، قرار مجلس الوزراء في جلسته المعنقدة، والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال.وقال الدراجي في تغريدة على صفحته في تويتر، إن “مجلس الوزراء مدد لشركات الهاتف النقال وهي اساسا مديونة للدولة وكان من المفترض فتح باب المنافسة ويفرض عليها تقليل الاسعار على المواطن واستيفاء رسوم الرخصة اكثر […]

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