2020/07/08 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود عثمان : الكاظمي يحتاج الى اتخاذ خطوات جريئة وشجاعة وغير مسبوقة وان يعتمد على مساندة الشعب العراقي والجيش لحصر السلاح المنفلت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 09:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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