حصيلة بوفيات وإصابات كورونا في ديالى منذ ظهور الفيروس إلى الآن

2020/07/08 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر في دائرة صحة محافظة ديالى، الاربعاء، بالموقف الوبائي العام لفيروس كورونا بعد مرور ...





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