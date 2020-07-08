واشنطن ترد على تقرير للأمم المتحدة انتقد عملية اغتيال سليماني في بغداد

2020/07/08 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

ردت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء أمس الثلاثاء، على تقرير المحققة الخاصة في الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، التي قالت فيه، إن عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني "غير قانونية".

وقال مسؤول في الوزارة، إن "قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجمات إرهابية تستهدف مصالح أمريكية، ودول أخرى، قبل عملية استهدافه"، بحسب تعبيره.

وأشار المسؤول إلى أن "مقتل سليماني كان خدمة لاستقرار المنطقة، وتقويض يد طهران عن زعزعة أمن دول الجوار"، على حد قوله.

وكانت المقررة الأممية لشؤون الإعدامات خارج إطار القانون، أغنيس كالامارد، قد اعتبرت، أن الغارة الأمريكية التي قُتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني، كانت انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت كالامارد في تقرير لها، إن "العملية الأمريكية التي استهدفت سليماني خرقت ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "الأخيرة فشلت في تقديم أدلة كافية على وجود مخطط لاستهداف مصالحها".

وأضافت، أن "الجنرال سليماني كان مسؤولا عن الاستراتيجية والتحركات العسكرية الإيرانية في سوريا والعراق، لكن في غياب تهديد وشيك حقيقي للأرواح، فإن مسار العمل الذي اتخذته الولايات المتحدة كان غير قانوني"، داعية إلى "مساءلة الجهات التي تنفذ عمليات القتل العمد باستخدام الطائرات المسيرة القتالية، وإلى المزيد من تنظيم استخدام الأسلحة."

وفي الثالث من يناير، اغتالت طائرة أمريكية مسيرة، زعيم فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، وعدداً من المرافقين لهما، بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

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بغداد اليوم-متابعة

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الأربعاء، عن وجود بعض المنافذ الحدودية وصفها بـ "الثانوية"، لأنها لا تخضع للرقابة الحكومية، فيما أوضح أن إيرادات المنافذ السنوية تقدر بـ 12 مليار دولار، وما يصل للحكومة

بغداد اليوم- بغداد

استغرب عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، الأربعاء (08 تموز 2020)، قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس، والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال.

وقال الدراجي في تغريدة عبر حسابه في منصة "تويتر"

بغداد اليوم- بغداد

Hكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، الأربعاء، أن رواتب موظفي الدولة مؤمنة الى نهاية العام الجاري 2020، فيما كشف عن وجود مؤشر جديد سيعطي استقرارا اكبر في تامين رواتب موظفي الدولة.

وقال كوجر لـ(بغداد اليوم)،ان "

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