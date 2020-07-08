بعد زيارته لبغداد.. ماكينزي: حكومة الكاظمي ستطلب منا البقاء في العراق

2020/07/08 | 10:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مسؤول عسكري أميركي رفيع، أن أميركا بحاجة لمساعدة الحكومة العراقية الجديدة، ملمحاً إلى أن هناك قرارا عراقيا مرتقبا لبقاء القوات الأميركية في العراق لمساعدته على مواجهة تنظيم داعش، وفقا لما أوردته واشنطن بوست.ونقلت الصحيفة عن الجنرال كينيث ماكينزي قوله، “لقد اتخذ (الكاظمي) خطوات مهمة لمواجهة الميليشيات ذات الصلة بإيران التي استهدفت القوات […]

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