وفاة أخرى ترفع الإجمالي إلى 272 حالة في إقليم كوردستان

2020/07/08 | 10:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُجلت الوفاة في أحد مستشفيات منطقة رابرين بمحافظة السليمانية - صورة: كوردستان 24

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