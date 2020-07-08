روسيا تعلن تصميم أسرع مروحية شبحية في العالم

2020/07/08 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل الإعلام بأن روسيا باشرت بتصميم مروحية حربية شبحية تحلق بسرعة 700 كيلومتر في الساعة .تعتمد المروحية الجديدة مبدأ تصميميا اعتمدته سابقاتها “كا – 50″ و”كا – 52” حيث تتوزع المروحيتان عموديا، أي إحداهما فوق الأخرى.وتتزود المروحية بمحركين وجناح على شكل حرف دلتا اليوناني.وتوضع كل أسلحتها داخل جسم المروحية، ما يزيد من تخفيها […]

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