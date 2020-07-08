هل يسحب البرلمان البساط من تحت اقدام الكاظمي قريبا؟

2020/07/08 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادبين المحلل السياسي صباح الطائي، ان الملاحظ في معظم تصريحات النواب عدم رضاهم على سياسة الكاظمي واساليبه في ادارة البلد، فضلا عن السخط الشعبي من قراراته، وهو ماسيقود الى سحب البساط عنه في الايام المقبلة.وقال الطائي، ان “بعض الاحزاب بدأت تتهيأ للسباق الانتخابي وسط انتقاد كبير للسياسة التي اتبعها الكاظمي مع الشعب والطبقة […]

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