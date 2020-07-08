2020/07/08 | 10:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتحدث النائب منصور البعيجي، الأربعاء، عن صفقة سياسية لعودة البيشمركة إلى كركوك.وطالب البعيجي، في بيان، رئيس مجلس الوزراء بـ "عدم السماح بعودة البيشمركة الى محافظة كركوك وان يقتصر وجودهم داخل محافظات الاقليم الثلاثة وعدم الموافقة بعودتهم مرة اخرى الى محافظة كركوك بعد ان تم فرض القانون وسيطرة الحكومة الاتحادية على المحافظة".وأشار إلى، أن "هناك رفض شعبي كبير من قبل اكبر مكونين في محافظة كركوك هم العرب والتركمان ولايمكن ان يتم تهميشهم بالموافقة على عودة البيشمركة الى المحافظة، بعد ان تم فرض القانون من قبل القوات التابعة للحكومة الاتحادية بعد عملية الاستفتاء المشؤوم".وقال البعيجي، إن "كركوك هي عبارة عن عراق مصغر يضم جميع اطياف ومكونات ابناء الشعب العراقي، لذلك من الممكن ان يتم السيطرة وفرض النفوذ من قبل جهة او مكون معين بالمحافظة كما كان يحصل سابقا وبشهادة اهل كركوك الذين يرفضون عودة البيشمركة الى المحافظة".وتابع النائب، أن "محافظة كركوك محافظة اتحادية حالها حال المحافظات الاخرى وفرض الامن والقانون من وتجب الحكومة الاتحادية حصرا ولن نسمح باي اتفاق سياسي او حزبي يكون على حساب المحافظة لاي جهة كانت من خلال عودة البيشمركة من خلال صفقة سياسية".وأردف البعيجي: "لذلك اننا نشدد على بقاء المحافظة تحت سيطرة الحكومة الاتحادية كون هذا مطلب اهالي المحافظة وممثليهم داخل مجلس النواب ولن يقبلو بعودة البيشمركة مرة اخرى الى محافظة كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن صفقة سياسية لعودة البيشمركة إلى كركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن صفقة سياسية لعودة البيشمركة إلى كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).