أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان في اب عند 1.75 دولار للبرميل فوق بلاتس دبي

2020/07/08 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان يوم الأربعاء إنها حددت سعر البيع لخامها القياسي مربان لشهر أغسطس آب عند 1.75 دولار للبرميل فوق بلاتس دبي، لترفع السعر 0.75 دولار مقارنة مع الشهر السابق.

كانت أدنوك حددت سعر البيع لشهر يوليو تموز عند دولار واحد للبرميل فوق بلاتس دبي.

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