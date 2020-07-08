الذهب مستقر قرب ذروة 8 أعوام مع تزايد الإصابات بالفيروس

2020/07/08 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقر الذهب قرب أعلى مستوى في ثمانية أعوام مع التقاط المستثمرين الأنفاس عقب موجة صعود غذاها تنامي الإصابات بكورونا وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1794.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش عقب ملامسة أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011 عند 1796.93 دولار وبما يقل بضعة دولارات فقط عن مستوى 1800 دولار الرئيسي.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1806.90 نقطة.

وقال ستيفن اينس المحلل في شركة الخدمات المالية أكسي كورب "يظل التركيز الرئيسي على الولايات المتحدة.

"إذا استمر المنحنى حادا ولم يكبح الفيروس، سوف نتخطى مستوى 1800 دولار فقط لأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون مضطرا لإضافة المزيد من التحفيز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1907.30 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 832.15 دولار، وخسرت الفضة 0.2 بالمئة إلى 18.27 دولار.

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