الكعبي: الدولة ما زالت تعاني من التداخل ومحاولات لسحب الصلاحيات بين السلطات

2020/07/08 | 10:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن الدولة ما زالت تعاني من التداخل ومحاولات لسحب الصلاحيات بين السلطات، وهذا غير دستوري.

وذكر بيان لمكتب الكعبي ان الاخير ترأس اجتماعا موسعا بحضور المستشارين والمدراء العامين في البرلمان، لمناقشة آليات وبنود إستراتيجية السياسة التشريعية لمجلس النواب.

وأوضح الكعبي، أن الدستور العراقي نص على ان النظام السياسي المتبع هو نظام برلماني، وهناك مؤسسات عدة تتبع هذه السلطة، ولكن يوجد تداخل ومحاولات لسحب بعض الصلاحيات من قبل السلطات الاخرى، وهذا خرق واضح للدستور ما كان ليحدث لو كانت هناك إستراتيجية واضحة لعمل مجلس النواب.

واكد ضرورة ان يكون للسلطة التشريعية رؤية واضحة، سواء للتشريع أو الرقابة أو الادارة، وهي اشبه بخارطة واضحة المعالم تسهل عمل الدورات النيابية المقبلة، بالإضافة الى انها ستعمل على منع ما يعرف بتشريع قوانين بشكل متسرع، لتظهر بعدها اختلالات تؤثر في عمل الدولة.

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