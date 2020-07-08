2020/07/08 | 10:22 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تبعث رسالة لأوروبا لرفض قرار إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تبعث رسالة لأوروبا لرفض قرار إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تبعث رسالة لأوروبا لرفض قرار إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).