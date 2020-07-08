2020/07/08 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغتيل الهاشمي فمن بعده؟ – جاسم مراد هو وليس غيره ، إنسان شفاف ، صادق الكلمة ، عميق الرأي والفكرة ، وطني مؤمن بعراقيته ، لاحق الارهاب بالفكرة والتحليل والمتابعة حتى شعر الارهاب بخطورته اكثر من خطورة السلاح ، صديق لكل عراقي مخلص، جريء في طرح وجهة نظره ، استراتيجي التحليل […]

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