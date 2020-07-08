2020/07/08 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يدفن مواطناً سعودياً توفي بكورونا التربية ودوائر أخرى تغلق أبوابها للإشتباه بالإصابة النجف – سعدون الجابري بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة امس 2426 اصابة بكورونا موزعة في ارجاء العراق وتصدرت بغداد جميع المحافظات بـ 718 اصابة كما سجلت 1511 حالة شفاء ، فيما بلغ عدد الوفيات […]

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