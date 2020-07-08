2020/07/08 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمدُّ قرنيه من خلف سور عظيم يوم صار التِنين الصيني شيوعياً – طه جزاع الشمسُ عاليةٌ في السماء حمراء جداً قلبُ الشمس هو ماو تسي تونغ هو يقودنا إلى التحرير الجماهير تحرر نفسها لتكون أسياد أراضيها أوه ..أهلاً نعم ..أوه ..نعم الشمس في السماء حمراء قلبُ الشمس […]

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