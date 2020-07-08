2020/07/08 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اکد الرئیس الايراني حسن روحاني، أن حکومته وخلال فترتین اعطت الأولویة لتنمیة المناطق الفقیرة، مشیرا الی إنشاء میناء جابهار فی محافظة سیستان وبلوجستان باعتباره المیناء الوحید فی البلاد الذی یطل علی المحیط، موضحا ان الطاقة الاستیعابیة لهذا المیناء ارتفعت من 2.5 ملیون طن الی 8.5 ملیون طن.وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ، تطرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس روحاني: طاقة میناء جابهار الاستیعابیة تضاعفت لـ8.5 ملیون طن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس روحاني: طاقة میناء جابهار الاستیعابیة تضاعفت لـ8.5 ملیون طن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).