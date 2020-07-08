عادات وسلوكيات غير صحيحة قد تتلف بطارية الآيفون.. تجنبها

2020/07/08 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر عامل الزمن من أهم العوامل التي تؤثر في عمر بطارية الآيفون، فكلما مر الزمن على البطارية قصر عمرها وانخفضت قدرتها على الاحتفاظ بالكهرباء، وعجزت عن إمداد الآيفون بالطاقة لوقت طويل لكن ليس فقط عامل الزمن هو من يؤثر مباشرة على عمر بطارية الآيفون، هناك أيضاً عدداً من الأمور الأخرى التي تؤثر سلباً على جودة […]

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