2020/07/08 | 10:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث وزير الخارجيّة فؤاد حسين رسالة إلى نظرائه الأوروبيّين يحثهم فيها على رفض قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يحث نظرائه الأوروبيّين برفض إدراج العراق ضمن الدول عالية المخاطر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يحث نظرائه الأوروبيّين برفض إدراج العراق ضمن الدول عالية المخاطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).