2020/07/08 | 10:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الأزمة النيابية، الدخول في مرحلة تفشي وباء كورونا، فيما اشارت الى ان هذه المرحلة تتطلب استعدادات جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عاجل/ الأزمة النيابية: العراق دخل في مرحلة تفشي وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عاجل/ الأزمة النيابية: العراق دخل في مرحلة تفشي وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).