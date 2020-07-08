أربيل تسبق بغداد وتعلن تصنيع علاج لكورونا

2020/07/08 | 10:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن محافظ اربيل فرست صوفي، عن تمكن شركة “آواميديكا” الدوائية من انتاج علاج فافيبيرافير Favipiravir المستخدم في بعض دول العام لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.وجاء في بيان لمكتب محافظ اربيل ، انه يعبر عن الشكر لشركة اواميديكا لانتاج الادوية في اربيل التي استطاعت بالتعاون مع المراكز الخبيرة في العالم ، […]

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