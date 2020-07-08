جنرال أميركي يكشف عن قرار “مرتقب” يخص جنوده في العراق: الكاظمي يحتاج المساعدة!

2020/07/08 | 10:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف الجنرال البحري كينيث ماكينزي، عن قرار عراقي مرتقب لبقاء القوات الاميركية في العراق، وبينما اشاد بخطوة الكاظمي بعملية الدورة، أكد ان الكاظمي يحتاج للمساعدة.وقال ماكينزي بشأن الكاظمي انه “لقد اتخذ خطوات مهمة لمواجهة الميليشيات ذات الصلة بإيران التي استهدفت القوات الأميركية”، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى صبورة […]

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