2020/07/08 | 10:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول أميركي رفيع: نتفاوض مع بغداد على ’لغم أرضي’.. ونحتاج مساعدة الكاظمي! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 10:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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