2020/07/08 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل: المنصة إلكترونية الخاصة بدائرة التقاعد ستقضي على الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 10:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: المنصة إلكترونية الخاصة بدائرة التقاعد ستقضي على الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: المنصة إلكترونية الخاصة بدائرة التقاعد ستقضي على الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).