بمناسبة تفشي العنف الأسري - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/08 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يقال أن امرأة (معلمة) كانت تشكو لزميلاتها المعلمات طباع زوجها القاسية والصعبة في رغباته وإرادته معي من حيث الطعام ونظافة البيت وغيرها ...



فقالت لها إحدى زميلاتها يوجد شيخ يعمل السحر ويجعل الرجل يصبح كالخاتم في اصبع زوجته وأخذتها إلى الشيخ في أحد الأضرحة فرحب بهما وجلسا وطلب من الزوجة أن تحكي له طبائع ورغبات زوجها الصعب والقاسي ...



وبعد أن انتهت من حديثها قال لها الشيخ أن موضوعك صعب جداً ولكنني سوف ......





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