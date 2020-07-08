المالية النيابية تدعو مجلس الوزراء لاعادة النظر بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال

2020/07/08 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء الى اعادة النظر بقرار تجديد إجازات شركات الهاتف النقال.وقالت اللجنة :”نستغرب من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها خلال الفترة المنصرمة والتي … Readmore

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