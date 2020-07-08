2020/07/08 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك الدولار بمكاسبه، اليوم الأربعاء، حيث عززت عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في الولايات المتحدة وفرض بعض البلدان إجراءات عزل عام مجددا طلب الملاذ الآمن على العملة الأمريكية.كما ضعُفت معنويات المخاطرة بعدما عبر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مخاوفهم من أن تضر زيادة الإصابات بكورونا بالنمو الاقتصادي مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يتمسك بمكاسبه رغم ازدياد حالات الاصابة بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يتمسك بمكاسبه رغم ازدياد حالات الاصابة بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).