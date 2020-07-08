عودة الأزمة بين واشنطن وأنقرة بشأن ملف المقاتلة “إف 35”

2020/07/08 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الأزمة بين واشنطن وأنقرة بشأن ملف المقاتلة إف 35 للواجهة من جديد، بعدما هدد الكونغرس الأميركي بطرد أنقرة نهائيا من برنامج تصنيع هذه الطائرات.وجاء التهديد الأمريكي في خطاب وجهه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، لوزير الدفاع مارك إسبر، بوضع جدول زمني لإخراج أنقرة من البرنامج.والمطالبة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقها […]

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