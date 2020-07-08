بينها تعديل قانون التقاعد ومستحقات المحاضرين.. نائبة تضع 6 محاور أمام المالية النيابية لمناقشتها

2020/07/08 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بينها تعديل قانون التقاعد ومستحقات المحاضرين..



نائبة تقدم 6 محاور أمام المالية النيابية لمناقشتها

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

طلب وزر الخارجية، فؤاد حسين، الأربعاء (08 تموز 2020)، من نظرائه الأوروبيين رفض إدراج العراق على قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم-متابعة

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الأربعاء، عن وجود بعض المنافذ الحدودية وصفها بـ "الثانوية"، لأنها لا تخضع للرقابة الحكومية، فيما أوضح أن إيرادات المنافذ السنوية تقدر بـ 12 مليار دولار، وما يصل للحكومة

بغداد اليوم-متابعة

ردت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء أمس الثلاثاء، على تقرير المحققة الخاصة في الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، التي قالت فيه، إن عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني "غير قانونية".

وقال مسؤول في الو

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