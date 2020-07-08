محافظتان تقتربان من الـ 50 درجة مئوية.. طقس حار جداً في عموم المحافظات

2020/07/08 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، الاربعاء (08 تموز 2020)، حالة الطق...





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