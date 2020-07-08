فؤاد حسين يطلب من نظرائه الأوروبيين رفض إدراج العراق على قائمة

2020/07/08 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طلب وزر الخارجية، فؤاد حسين، الأربعاء (08 تموز 2020)، من نظرائه الأوروبيين رفض إدراج العراق على قائ...





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