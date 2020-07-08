ماكرون يلتحق بتيك توك لأول مرة ليهنئ الناجحين في البكالوريا

2020/07/08 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى منصة “تيك توك” لتهنئة الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بعد سنة “خارجة عن المألوف” في فيديو نال استحسنانا كبيرا وجلب له 145 ألف مشترك.وقال الرئيس الفرنسي الذي صور واقفا في حدائق القصر الرئاسي بعد ساعات على صدور نتائج الشهادة الرسمية “في حال حصلتهم على شهادة الثانوية العامة […]

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