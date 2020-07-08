وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر ناهز 68 عاما

2020/07/08 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي بمدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية، أكبر توأمين ملتصقين في العالم، روني ودوني غايلون، عن عمر يناهز 68 عاما.جذب التوأمان الأنظار منذ ولادتهما في 8 أكتوبر/تشرين الأول عام 1951، عندما ولدا بصحة جيدة وكان وزنهما 5 كيلوغرام و326 غراماً تقريبا.ليقضيا أول عامين من حياتهما في المشفى في الوقت الذي كافح فيه الأطباء لمحاولة فصلهما […]

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