سقوط جرحى وتضرر منازل بنزاع عشائري جنوبي العراق

2020/07/08 | 10:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم الاربعاء بتجدد نزاع عشائري شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان نزاعا اندلع بين عشيرتي الامارة والمحياة نتيجة مقتل شخص ينتمي الى العشيرة الاولى والذي قتل قبل يومين اثناء عمله كشرطي في نفط الجنوب.

وبين المصدر ان النزاع العشائري اسفر عن جرح ٣ اشخاص من العشيرتين وتضرر منازل كثيرة للمواطنين.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تتوصل الاطراف المتخاصمة الى تسوية ترضيهما مما يؤدي الى تفاقم الوضع واللجوء الى حمل السلاح وقد تخرج الامور عن السيطرة خاصة في جنوب العراق وتبدأ نزاعات مسلحة لا تنتهي بالتقادم.

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