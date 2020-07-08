العراق سيستأنف نقل الخام بالشاحنات للاردن في الايام القليلة المقبلة

2020/07/08 | 10:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي إنه من المتوقع أن‭ ‬يستأنف العراق نقل النفط الخام بالشاحنات عبر الحدود بين البلدين في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن علّقت بغداد الإمدادات الأسبوع الماضي بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.وقالت زواتي … Readmore

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