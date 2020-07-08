شاهد.. رسائل داخلية وخارجية وراء إغتيال الهاشمي

2020/07/08 | 10:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار الإعلامي لمركز العراق للتنمية القانونية، احمد العنزي أكد وجود رسائل داخلية وخارجية لعملية اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي....

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