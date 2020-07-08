شاهد: كأنها غزو فضائي.. ناسا تنشر صورة العفاريت الحمراء في الفضاء

2020/07/08 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شاركت وكالة ناسا صورة البرق الأحمر النادر الذي يشبه بشكل مخيف غزو “كائنات فضائية غريبة” لكوكبنا.وتظهر الصورة، البرق الأحمر يتفرع مثل قنديل البحر أو الألعاب النارية، فوق سلسلة جبال فرنسية، والتُقطت الصورة المدهشة من قبل المصور ستيفان فيتر، وكشفت ناسا عنها كصورة اليوم لعلم الفلك 4 يوليو.وقالت ناسا: “التقطت كاميرا […]

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