النزاهة تضبط عملية ضرر متعمد بالمال العام في نينوى

2020/07/08 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديريَّة تحقيق نينوى في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيامها بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ للمدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات، إضافة إلى عددٍ من المُهندسين التابعين لديوان المحافظة.واشترت المديريَّة، في معرض حديثها عن العمليَّة، إلى أن “فريق عملٍ من ملاكات المديريَّة، الذي انتقل إلى منطقة القبة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، تمكَّن من ضبط المدير […]

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