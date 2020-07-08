فيسبوك على وشك دمج واتساب مع مسنجر

2020/07/08 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسير شركة فيسبوك بشكل فعال وفقًا لخطط دمج واتساب مع مسنجر، وتتطلع فيسبوك إلى جعل الحياة أسهل لمستخدمي منصاتها للدردشة ويبدو أن عمالقة التكنولوجيا على استعداد هذا العام لمواجهة بعضهم البعض من أجل كسب مستخدمي تطبيقات التراسل حول العالم، وخاصةً بعد أن بدأت فيسبوك بالحديث عن ربط منصاتها للمراسلة معًا منذ أكثر من عام ومن […]

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