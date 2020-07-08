الأزمة النيابية: العراق دخل في مرحلة تفشي وباء كورونا

2020/07/08 | 10:53 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكدت خلية الأزمة النيابية، الدخول في مرحلة تفشي وباء كورونا، فيما اشارت الى ان هذه المرحلة تتطلب استعدا...

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