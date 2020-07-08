2020/07/08 | 10:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: إنقاذ حياة فتى بصري بعملية جراحية فوق كبرى نفط ذي قار يباشر بناء 3 مستشفيات للحجر الصحي الناصرية – الزمان النجف – سعدون الجابري باشرت شركة نفط ذي قار بانشاء ثلاث مستشفيات للحجر الصحي في اقضية سوق الشيوخ والشطرة والرفاعي في محافظة ذي قار وبسعة إجمالية تصل الى 150 سريرا.[…]

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