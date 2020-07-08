2020/07/08 | 10:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء إقليم كردستان يصف الحادث بالمأساوي الكاظمي يوجّه خلال جلسة الحكومة بإطلاق إسم الهاشمي على شارع في بغداد بغداد – الزمان وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي بإطلاق اسم، الشهيد هشام الهاشمي، على أحد شوارع بغداد.وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء إن (غصة اغتيال الشهيد الهاشمي لم […]

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